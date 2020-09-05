«Главные противники Лукашенко — это три прибалтийские республики. Для себя я вывел такую формулу, может быть, я великодержавник, но я понимаю, как Белоруссии сохранить независимость, если она рядом с Россией, но не понимаю, как она сохранит независимость, если она рядом с Европой, Польшей и ее тремя шавками, которые, когда поляки будут терзать живую белорусскую плоть, в стороне не останутся», — сказал эксперт.
Он также напомнил, что в царские времена Вильнюс был городом Вильно, где, согласно переписи, проживали русские, евреи и «другое население».
«Литовцам тогда даже названия не было, может быть, поэтому они такие злые сейчас. Но это были царские времена, не советские. Здравые силы в этих республиках всегда налаживали отношения с Россией», — добавил Мамонтов.
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