«Главные противники Лукашенко — это три прибалтийские республики. Для себя я вывел такую формулу, может быть, я великодержавник, но я понимаю, как Белоруссии сохранить независимость, если она рядом с Россией, но не понимаю, как она сохранит независимость, если она рядом с Европой, Польшей и ее тремя шавками, которые, когда поляки будут терзать живую белорусскую плоть, в стороне не останутся», — сказал эксперт.

Владимир Мамонтов: Технологии «цветных революций» рассчитаны на бесхребетных хомячков
Владимир Мамонтов: Технологии «цветных революций» рассчитаны на бесхребетных хомячков
© РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк
Он также напомнил, что в царские времена Вильнюс был городом Вильно, где, согласно переписи, проживали русские, евреи и «другое население».

«Литовцам тогда даже названия не было, может быть, поэтому они такие злые сейчас. Но это были царские времена, не советские. Здравые силы в этих республиках всегда налаживали отношения с Россией», — добавил Мамонтов.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.