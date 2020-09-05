Главные противники власти Лукашенко – это три прибалтийские республики, рядом с ними и остальной Европой Белоруссия не сможет сохранить независимость, считает директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«Главные противники Лукашенко — это три прибалтийские республики. Для себя я вывел такую формулу, может быть, я великодержавник, но я понимаю, как Белоруссии сохранить независимость, если она рядом с Россией, но не понимаю, как она сохранит независимость, если она рядом с Европой, Польшей и ее тремя шавками, которые, когда поляки будут терзать живую белорусскую плоть, в стороне не останутся», — сказал эксперт.

Владимир Мамонтов: Технологии «цветных революций» рассчитаны на бесхребетных хомячков © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

«Литовцам тогда даже названия не было, может быть, поэтому они такие злые сейчас. Но это были царские времена, не советские. Здравые силы в этих республиках всегда налаживали отношения с Россией», — добавил Мамонтов.

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