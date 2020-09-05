Трамп ранее заявил, что у него пока нет доказательств причастности России к «отравлению» Навального.
В то же время президент США сообщил, что если такие доказательства у него появятся, он будет «очень разозлен».
«Позиция Трампа пока более выжидательная и конструктивная, он не спешит с голословными обвинениями России в ситуации вокруг Навального, пока у него нет на руках каких-либо подтверждений от германской стороны», — цитирует агентство Слуцкого.
В то же время политик не исключает, что заявление Трампа может быть «политическим маневром».
В ситуации с «делом Скрипалей» Лондон так и не предъявил доказательств, но это не помешало в 2018 году Вашингтону громче всех кричать о причастности Москвы, напомнил парламентарий.
Он призвал делать выводы «только в том случае, когда ФРГ наконец представит конкретику».
Слуцкий напомнил о перехваченном белорусским КГБ разговоре немецкого и польского политиков, в котором среди прочего говорилось о том, что на войне все средства хороши, поэтому никакие доказательства отравления Навального не потребуются.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете.
По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.
Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального российские медики не обнаружили.
О выявлении отравляющих веществ в Навальном заговорили только после того, как он был перевезен в немецкую клинику.