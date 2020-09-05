Автор статьи Патрик Донахью отмечает, что призывы некоторых депутатов немецкого парламента отказаться от «Северного потока 2» из-за якобы обнаруженного в организме Алексея Навального яда из группы «Новичок» столкнулись с сопротивлением.
Сразу три источника Bloomberg в Бундестаге сообщили, что требование парламентариев, скорее всего, не поддержат ни блок канцлера ФРГ Ангелы Меркель, ни Социал-демократы, входящие в с ним «большую коалицию».
Сопротивление в коалиции Меркель отражает поддержку строительства газопровода со стороны немецкой промышленности, полагает Донахью.
Кроме того, желание сохранить проект указывает на более глубокие связи между Германией и Россией, особенно среди социал-демократов, отмечает он.
Ранее немецкая восточная бизнес-ассоциация, отраслевая группа, поддерживающая торговлю с Москвой, предостерегла от разрыва отношений с Nord Stream.
Кроме того, Меркель заявляла, что не следует увязывать реализацию проекта «Северный поток 2» с делом Навального.