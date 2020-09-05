Александр Лукашенко проявил недюжинные способности в части удержания власти и смог быстро перестроиться, несмотря на то, что долгие годы управлял страной в жестком административном стиле, считает политтехнолог Марат Баширов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«На фоне безволия господина Януковича — такое фанатичное желание сохранить власть у господина Лукашенко. Вместе с тем он удержался от кровавого варианта сохранения власти. Были перегибы в первую неделю, но после этого он сделал выводы. То, что сейчас происходит с ним, это разительная перемена. С одной стороны власть признает, что порядка 20-30% граждан Белоруссии настроены оппозиционно, с другой стороны они нащупали верную ноту в диалоге со своими сторонниками», — сказал эксперт.

Марат Баширов: Лукашенко проявил недюжинные способности к переменам ради удержания власти © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Для меня удивительно, когда человек, долгое время управлявший страной в жестком административном стиле, так быстро перестраивается. Искренне это или нет, мы не знаем, но нам, как гражданам России важно, чтобы там был мир, и между нашими станами сохранялись хорошие отношения, экономические и военные», — добавил Баширов.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).