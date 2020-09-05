Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец ранее сообщил, что 40 шахтеров во Львовской области отказываются подниматься на поверхность из-за долгов по зарплате, составляющих десятки миллионов гривен.
«Сегодня в 9.25 все шахтеры шахты "Надежда", которые несколько дней находились под землей, поднялись вверх. Вскоре им выплатят заработную плату, которая была украдена предыдущим руководством шахты», — цитирует агентство слова Трохимца.
Напомним, 1 сентября жены и родственники горняков перекрывали трассу во Львовской области.
3 сентября пресс-служба минэнерго Украины сообщила, что компания «Центрэнерго» перечислила на счет шахты 5 млн грн на выплату зарплат.
Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт.