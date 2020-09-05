Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец ранее сообщил, что 40 шахтеров во Львовской области отказываются подниматься на поверхность из-за долгов по зарплате, составляющих десятки миллионов гривен.

«Сегодня в 9.25  все шахтеры шахты "Надежда", которые несколько дней находились под землей, поднялись вверх. Вскоре им выплатят заработную плату, которая была украдена предыдущим руководством шахты», — цитирует агентство слова Трохимца.

Западная Украина с 31 августа по 4 сентября: три областных центра в «красной» зоне, шахтёры идут на Львов, а в Хмельницком стреляли в Путина
Западная Украина с 31 августа по 4 сентября: три областных центра в «красной» зоне, шахтёры идут на Львов, а в Хмельницком стреляли в Путина
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Напомним, 1 сентября жены и родственники горняков перекрывали трассу во Львовской области.

3 сентября пресс-служба минэнерго Украины сообщила, что компания «Центрэнерго» перечислила на счет шахты 5 млн грн на выплату зарплат.

Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт.