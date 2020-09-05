Горняки шахты «Надежда» во Львовской области Украины, которые восемь дней провели под землей, вышли на поверхность, сообщает РИА Новости 5 сентября со ссылкой на заявление советника министра энергетики Украины Александра Трохимца

Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец ранее сообщил, что 40 шахтеров во Львовской области отказываются подниматься на поверхность из-за долгов по зарплате, составляющих десятки миллионов гривен.

«Сегодня в 9.25 все шахтеры шахты "Надежда", которые несколько дней находились под землей, поднялись вверх. Вскоре им выплатят заработную плату, которая была украдена предыдущим руководством шахты», — цитирует агентство слова Трохимца.

Западная Украина с 31 августа по 4 сентября: три областных центра в «красной» зоне, шахтёры идут на Львов, а в Хмельницком стреляли в Путина © real-estate.lviv.ua | real-estate.lviv.ua | Перейти в фотобанк

3 сентября пресс-служба минэнерго Украины сообщила, что компания «Центрэнерго» перечислила на счет шахты 5 млн грн на выплату зарплат.

Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт.