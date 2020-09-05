Приостановка строительства газопровода «Северный поток - 2» может стоить отдельным европейским компаниям миллиарды евро, заявил глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес, пишет РИА Новости 5 сентября

Он подчеркнул, что отказ от завершения проекта обернется потерей рабочих мест, особенно в восточной части Германии.

При этом Хермес усомнился, что соглашение о строительстве газопровода может быть оспорено задним числом. Это, как считает политик, будет означать, что любой бизнес-проект можно приостановить «в зависимости от политической конъюнктуры».

Глава немецкого газового объединения Zukunft Erdgas Тимм Келер, в свою очередь, заявил, что приостановка строительства «Северного потока — 2» будет стоить больших денег.

Придется списать 8 млрд евро инвестиций в прокладку трубопровода и еще 4 млрд в газораспределительные сети, которые не понадобятся в случае заморозки проекта.

Причем в конечном итоге эта сумма ляжет на плечи конечных потребителей газа, которые будут вынуждены оплачивать эти расходы через повышенные тарифы на газ.

Кроме того, вырастет и стоимость самого газа, так как как сократятся его поставки в ЕС, добавил он.

«Северный поток-2», Белоруссия и пандемия – главные темы западных СМИ © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк Алексея Навального якобы отравили веществом «Новичок».

На этом фоне ряд немецких политиков, в том числе из правящей партии ХДС призвал приостановить или вовсе завершить проект «Северный поток — 2». В то же время есть и противники этого подхода.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что вопросы «Северного потока — 2» и дела Навального должны рассматриваться отдельно.