«Будем защищать конституционное право детей на учебу и тернополян на труд. Тернополь на следующей неделе будет жить и работать в обычном режиме, соблюдая противоэпидемических мероприятий. Мы не допустим транспортной и экономической блокады нашего города. Не позволим правительству любителей и экспериментаторов парализовать жизнь двухсоттысячного города», — написал градоначальник.
Надал сообщил, что общественный транспорт в Тернополе продолжит работать в режиме спецрейсов, а также обратился к полиции с просьбой и рекомендацией не штрафовать предпринимателей, которые продолжают работать.
Согласно последним данным, на Украине с начала пандемии зафиксировано 133 787 случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 2811 человек, 61 649 выздоровели.