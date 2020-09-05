Власти Тернополя не будут усиливать карантин из-за того, что город попал в «красную» карантинную зону. Об этом в пятницу, 5 сентября, на своей странице в Facebook сообщил мэр города Сергей Надал

«Будем защищать конституционное право детей на учебу и тернополян на труд. Тернополь на следующей неделе будет жить и работать в обычном режиме, соблюдая противоэпидемических мероприятий. Мы не допустим транспортной и экономической блокады нашего города. Не позволим правительству любителей и экспериментаторов парализовать жизнь двухсоттысячного города», — написал градоначальник.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:30 4 сентября

Согласно последним данным, на Украине с начала пандемии зафиксировано 133 787 случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 2811 человек, 61 649 выздоровели.