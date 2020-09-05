Всего более 60 городов могут полностью или частично остаться без отопления, если не решат проблему с долгами ТЭЦ. Среди них Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Полтава, Херсон, Черкассы, Черновцы, Чернигов, а также десятки менее крупных населенных пунктов.
«Своевременный старт отопительного сезона в ряде украинских городов под угрозой из-за долгов 98 поставщиков тепла, которые не выполняют требования законодательства о минимальном уровне расчетов для получения газа в рамках спецобязательств (ПСО)», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что если поставщик тепла не в состоянии оплатить долги за газ, у него есть возможность согласовать реструктуризацию задолженности с «Нафтогазом» и выплатить ее до 2021 года.
На 1 сентября задолженность контрагентов Нафтогаза составила 67,4 млрд грн. Должники есть во всех областях Украины, за исключением Волынской, Закарпатской, Тернопольской и Кировоградской.