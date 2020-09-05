Госкомпания «Нафтогаз Украина» назвала 98 организаций теплокоммунэнерго с задолженностью за газ и предупредила, что в случае неуплаты 90% от суммы долга они не смогут «успешно войти в отопительный сезон», говорится в сообщении на сайте компании от 4 сентября

Всего более 60 городов могут полностью или частично остаться без отопления, если не решат проблему с долгами ТЭЦ. Среди них Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Полтава, Херсон, Черкассы, Черновцы, Чернигов, а также десятки менее крупных населенных пунктов.

«Своевременный старт отопительного сезона в ряде украинских городов под угрозой из-за долгов 98 поставщиков тепла, которые не выполняют требования законодательства о минимальном уровне расчетов для получения газа в рамках спецобязательств (ПСО)», — говорится в сообщении.

Миллиардные долги за «коммуналку», падение транзита газа. Главное в экономике Украины с 27 марта по 2 апреля © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

На 1 сентября задолженность контрагентов Нафтогаза составила 67,4 млрд грн. Должники есть во всех областях Украины, за исключением Волынской, Закарпатской, Тернопольской и Кировоградской.