По словам Цепкало, два таких фонда уже созданы в Польше и на Украине. В настоящий момент ведутся работы по регистрации таких же организаций в Латвии, Эстонии и Великобритании. По словам экс-кандидата в президенты, средства пойдут на помощь пострадавшим белорусам, которые из-за своих политических взглядов провели какое-то время в тюрьме или потеряли работу.
Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.
Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.
Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).