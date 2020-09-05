Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало рассказал о создании фондов для помощи белорусам, пострадавшим из-за своих политических взглядов. Об этом он заявил во время трансляции, которую вел на своем YouTube-канале в пятницу, 4 сентября

Время борьбы. Белорусская оппозиция выходит на новый этап протестов © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк созданы в Польше и на Украине. В настоящий момент ведутся работы по регистрации таких же организаций в Латвии, Эстонии и Великобритании. По словам экс-кандидата в президенты, средства пойдут на помощь пострадавшим белорусам, которые из-за своих политических взглядов провели какое-то время в тюрьме или потеряли работу.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).