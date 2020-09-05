Мальчик с родителями прожил под открытым небом трое суток. Приют семья нашла в одном из местных парков — спали на матрасах, а личные вещи раскладывали на камнях и развешивали на деревьях.
«Взрослые потеряли работу, поэтому не было чем платить за съемное жилье. Семья оказалась на улице. Работники ювенальной превенции и службы по делам детей после сообщения от одесситов увидели мальчика среди лагеря бездомных, у мусора и разбросанных шприцев. Впрочем, родители мальчика были в адекватном состоянии, расставаться с сыном не хотели, но согласились, что с крышей над головой и нормальным питанием ему будет лучше», — говорится в сюжете.
Сейчас семье уже нашли временное жилье, а многие украинцы, откликнувшиеся на резонансную историю, предложили работу родителям мальчика.