В Одессе семья с 9-летним мальчиком были вынуждены жить на улице после потери работы и нехватки средств для оплаты жилья. Об этом в пятницу, 5 сентября, сообщила ТСН

Собиратель в каменных джунглях. Как запорожский бомж пытается не потерять человеческий облик © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк прожил под открытым небом трое суток. Приют семья нашла в одном из местных парков — спали на матрасах, а личные вещи раскладывали на камнях и развешивали на деревьях.

«Взрослые потеряли работу, поэтому не было чем платить за съемное жилье. Семья оказалась на улице. Работники ювенальной превенции и службы по делам детей после сообщения от одесситов увидели мальчика среди лагеря бездомных, у мусора и разбросанных шприцев. Впрочем, родители мальчика были в адекватном состоянии, расставаться с сыном не хотели, но согласились, что с крышей над головой и нормальным питанием ему будет лучше», — говорится в сюжете.

Сейчас семье уже нашли временное жилье, а многие украинцы, откликнувшиеся на резонансную историю, предложили работу родителям мальчика.