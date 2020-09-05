Украинский музыкант Андрей Данилко известный под творческим псевдонимом Верка Сердючка выпустил первый за 12 лет альбом, сообщило издание «Московский комсомолец»

Альбом называется Sexy и состоит из четырех песен: «Swedish lullaby», «Disco kicks» и «Make it rain champagne» общей продолжительностью 13 минут

По словам Данилка, он вернулся композициями, которые «созданы, чтобы дарить слушателям свет в непростое и темное время». Офис Зеленского отредактировал видео концерта ко Дню независимости © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Данилко в образе Верки Сердючки в присутствии президента Владимира Зеленского выступал на праздновании Дня независимости Украины 24 августа. Торжественная церемония на Софийской площади вызвала ряд нареканий оппозиции и сторонник наблюдателей.

В 2018 году Данилко заявил об уходе со сцены.

«Артист назвал последний тур способом отблагодарить своих поклонников. «Спасибо тем людям, которые дали мне, мальчику из Полтавы, который жил в пристройке, где обои заворачивались, возможность обеспечить себя финансово, жить на Крещатике и, в принципе, не работать», — объяснил он.