Приостановка строительства газопровода «Северный поток-2» может привести к убыткам в миллиарды евро, заявил глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес, передавало издание Tagesschau 4 сентября

По словам Хермеса, отказ от завершения проекта обернется потерей рабочих мест, особенно в восточной части Германии. В то же время он сомневался, что соглашение о строительстве газопровода может быть оспорено задним числом, поскольку это будет означать, что реализация любого проекта может быть приостановлена «в зависимости от политической конъюнктуры». Решение окончательное: «Газпром» получил право возобновить прокладку «Северного потока - 2» © Газпром флот

В свою очередь глава немецкого газового объединения Zukunft Erdgas Тимм Келер указал на значительные затраты в связи с приостановкой строительства «Северного потока-2».

«В случае остановки строительства придется списать вложения в размере восьми миллиардов евро», — указал он.

По его словам, потребители газа должны будут оплатить расходы в размере четырех миллиардов евро на строительство соединительных трубопроводов, которые впоследствии не будут использоваться.

Кроме того, для ЕС это чревато заметным ростом цен на газ.