Он рассказал, что после того, как Аваков заявил Зеленскому о своих премьерских амбициях, Кондратюк «предложил свои услуги: назначьте меня руководителем СБУ, и я принесу голову Авакова».
«Рокировка, которую сейчас обсуждают в администрации президента, — это Валерий Кондратюк уходит в СБУ, Баканов с руководителя СБУ уходит на Генеральную прокуратуру, Венедиктовой, чтобы не обидеть, отдают Министерство юстиции, там она будет на своем месте», — сказал Царев.
Он пояснил, что Венедиктову намерены убрать, так как она не готова на конфликт с Аваковым и не обеспечила «ни уголовных дел, ни посадок».
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