Нынешний глава украинской Службы внешней разведки Валерий Кондратюк пообещал президенту Владимиру Зеленскому «голову» министра внутренних дел Арсена Авакова. Чтобы осуществить этот план, готовится масштабная рокировка в украинских спецслужбах, рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царёв в интервью Украина.ру 4 сентября

Он рассказал, что после того, как Аваков заявил Зеленскому о своих премьерских амбициях, Кондратюк «предложил свои услуги: назначьте меня руководителем СБУ, и я принесу голову Авакова».

«Рокировка, которую сейчас обсуждают в администрации президента, — это Валерий Кондратюк уходит в СБУ, Баканов с руководителя СБУ уходит на Генеральную прокуратуру, Венедиктовой, чтобы не обидеть, отдают Министерство юстиции, там она будет на своем месте», — сказал Царев.

Личная дивизия министра МВД Украины. Как Аваков вооружает друзей и знакомых пулеметами, автоматами и пистолетами © avakov.com/Yulia Babych

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