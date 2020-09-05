Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского стремительно падает и может обвалиться к концу октября, сказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царёв в интервью Украина.ру 4 сентября

«Думаю, что местные выборы (состоятся 25 октября. — Ред.) покажут, что рейтинг Зеленского — около 15%», — заявил Царев.

«Раб восстает не для того, чтобы быть свободным». Олег Царев о будущем Украины © РИА Новости, Нина Зотина

Депутаты Верховной Рады будут понимать, что у нынешнего президента нет политического будущего, и начнут искать новых хозяев, пояснил Царев.

Чиновники же, по его мнению, перестанут выполнять команды главы государства. Первым таким чиновником станет глава МВД Арсен Аваков, полагает отставной украинский политик.

С полной версией интервью можно ознакомиться здесь.