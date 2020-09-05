«Думаю, что местные выборы (состоятся 25 октября. — Ред.) покажут, что рейтинг Зеленского — около 15%», — заявил Царев.
Он отметил, что «при таком низком рейтинге от Зеленского побегут чиновники и депутаты».
Депутаты Верховной Рады будут понимать, что у нынешнего президента нет политического будущего, и начнут искать новых хозяев, пояснил Царев.
Чиновники же, по его мнению, перестанут выполнять команды главы государства. Первым таким чиновником станет глава МВД Арсен Аваков, полагает отставной украинский политик.
С полной версией интервью можно ознакомиться здесь.