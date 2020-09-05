Эксперту предложили выбрать главную тенденцию лета украинской политики из трех вариантов: рейтинги Зеленского и «Слуги народа», экономические проблемы страны и тупик по Донбассу.
«Я считаю, что тупик по Донбассу… Тупик по Донбассу говорит о том, что дело идет к заморозке конфликта, скорее всего, чем к его разрешению», — подчеркнул эксперт.
Он пояснил, что снижение рейтингов Зеленского — это надуманная проблема, поскольку все равно ни одна политическая сила и ни один политик не могут похвастаться сравнимым уровнем поддержки населения.
С полной версией интервью можно ознакомиться здесь.