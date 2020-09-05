Тупиковая ситуация с урегулированием конфликта в Донбассе показывает, что все идет к его заморозке, сказал политолог Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

Эксперту предложили выбрать главную тенденцию лета украинской политики из трех вариантов: рейтинги Зеленского и «Слуги народа», экономические проблемы страны и тупик по Донбассу.

«Я считаю, что тупик по Донбассу… Тупик по Донбассу говорит о том, что дело идет к заморозке конфликта, скорее всего, чем к его разрешению», — подчеркнул эксперт.

Уверенный обвал. Куда катится рейтинг партии Зеленского «Слуга народа» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

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