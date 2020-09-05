Выборы в местные органы власти на Украине по своей сути будут аналогичны тем, на которых был избран президент Владимир Зеленский, но с тем отличием, что теперь будут искать замену самому Зеленскому, сказал политолог Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

На вопрос о том, какая политическая осень ждет Украину ввиду запланированных на 25 октября выборов, Ищенко ответил: «День сурка», напомнив таким образом о сюжете одноименного фильма, в котором главный герой на протяжении долгого времени проживал и тот же один день.

«То есть они опять будут голосовать за какого-нибудь своего «спасителя», только в данном случае на местных выборах. Они сейчас местные выборы рассматривают фактически как… даже не референдум о доверии Зеленскому, а как возможность дать старт приходу к власти какой-нибудь другой политической структуры, соответственно, опять сейчас будут голосовать за какого-то абстрактного «спасителя», который должен прийти, и все само собой должно переустроиться. А потом будет очередное разочарование», — рассказал эксперт.

Ищенко о главном: СБУ наносит удар по России © Скриншот из видео Украина.ру

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