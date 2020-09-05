«За лето? Главное, что произошло на Украине, это уже не отменить, это ликвидация государственности, а все остальное — это результаты. Понимаете, если у вас температура опустилась до 34 градусов и вы начали плохо пахнуть, то, очевидно, вы умерли. Но то, что вы плохо пахнете и температура опустилась — это совершенно второстепенное явление по сравнению с тем, что вы умерли», — отметил эксперт.
На вопрос корреспондента: «То есть этот труп не реанимировать уже никак?» — Ищенко ответил: «Нет, безусловно».
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