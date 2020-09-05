Главным итогом лета для Украины стала ликвидация государственности, сказал политолог Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру 4 августа

«За лето? Главное, что произошло на Украине, это уже не отменить, это ликвидация государственности, а все остальное — это результаты. Понимаете, если у вас температура опустилась до 34 градусов и вы начали плохо пахнуть, то, очевидно, вы умерли. Но то, что вы плохо пахнете и температура опустилась — это совершенно второстепенное явление по сравнению с тем, что вы умерли», — отметил эксперт.

Украина не Мюнхгаузен, сама себя из ямы с нечистотами не вытащит - Рудяков © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

С полной версией интервью можно ознакомиться здесь.