Вероятность начала мировой войны на фоне политического кризиса в Белоруссии велика. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический философ Антон Розенвайн

Антон Розенвайн: Вероятность Третьей мировой из-за инспирирования НАТО переворота в Белоруссии высока © kp.ru Вебстера Тарпли, который в 2008 году говорил, что мировая война начнётся после инспирированного НАТО переворота в Белоруссии.

«В центре Европы уже создана цепочка нестабильный стран — от Балкан до Балтики (Черногория-Молдова, Украина, Белоруссия). Кризис в Черногории неизбежен, особенно после получения Черногорией томоса; кризис в Молдове начнётся сразу после выборов, и это почти неизбежно; Украине достаточно щелчка, чтобы шаткий гражданский мир имени Зеленского рассыпался. Ну и Белоруссия, где президент уже бегает с автоматом, а в стране, в напоминание Лукашенко о судьбе слишком упрямых автократических лидеров, рейдерят посольство Ливии», — объяснил Антон Розенвайн.

Есть еще источник нестабильности в Киргизии, готовый поджечь весь регион. Хотя развитие ситуации в мире можно затормозить путём маневрирования, но ее уже фактически невозможно разрешить.

«Хотя, как мы видим, Запад нашел себе в дополнение к России нового врага — Китай, и в ближайшее десятилетие это противостояние будет все больше задавать дух и ритм международной политики», — добавил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти.