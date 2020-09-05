По его словам, это может произойти до конца этого года, так как президент Франции Эммануэль Макрон заинтересован в «нормандском саммите», а канцлер ФРГ Ангела Меркель хотела бы закончить свою каденцию как миротворец.
Например, речь может идти о продлении закона об особенностях местного самоуправления. Хотя он паллиативный, формальный, но в этот закон можно заложить формулировки, предусмотренные Минскими соглашениями.
«Может быть специальный закон о выборах в Донбассе, то есть это будут подготовительные шаги, которые позволят браться за Минские соглашения, когда для этого будет политическая воля в США, Брюсселе, Париже, Берлине. Может быть, Россия активизирует свое давление, чтобы принудить [Украину] к выполнению Минских соглашений», — объяснил политолог.
По его мнению, отдельные шаги, хотя их и нельзя будет свести в комплекс мероприятий, все же позволят сказать, что процесс сдвинулся. В Минских соглашениях говорится о всеобъемлющем политическом урегулировании. На это ФРГ и Франция не пойдут, по крайней мере, до президентских выборов в США 3 ноября.
Полностью интервью можно прочитать здесь.