Выполнение Украиной Минских соглашений не соответствует интересам Германии и Франции, но предпринять определенные шаги, которые предусмотрены в "Минске", они могут. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Павел Рудяков

По его словам, это может произойти до конца этого года, так как президент Франции Эммануэль Макрон заинтересован в «нормандском саммите», а канцлер ФРГ Ангела Меркель хотела бы закончить свою каденцию как миротворец.

Павел Рудяков: Если Зеленский не возьмет Украину под контроль, его сметут с еще большим позором, чем Ющенко © РИА Новости, Нина Зотина

«Может быть специальный закон о выборах в Донбассе, то есть это будут подготовительные шаги, которые позволят браться за Минские соглашения, когда для этого будет политическая воля в США, Брюсселе, Париже, Берлине. Может быть, Россия активизирует свое давление, чтобы принудить [Украину] к выполнению Минских соглашений», — объяснил политолог.

По его мнению, отдельные шаги, хотя их и нельзя будет свести в комплекс мероприятий, все же позволят сказать, что процесс сдвинулся. В Минских соглашениях говорится о всеобъемлющем политическом урегулировании. На это ФРГ и Франция не пойдут, по крайней мере, до президентских выборов в США 3 ноября.

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