Единственный выход для президента Украины Владимира Зеленского — становиться руководителем государства, брать контроль над страной, в первую очередь над госаппаратом, и реализовывать свои программные установки и обещания. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Павел Рудяков

Собеседник издания напомнил, что у Зеленского есть обязательства не только перед внешними силами, которые привели его к власти, но и перед своими избирателями.

«Поэтому либо он будет двигаться вперед, либо его сметут с еще большим позором, чем смели Ющенко. Но ситуация тупиковая, Украина оказалась уже в яме, заполненной нечистотами, и погружается в нее еще глубже. Только Мюнхгаузен мог вытянуть себя из болота за волосы, но Украина сама себя не вытянет. Ей нужна конструктивная помощь, начиная с конфликта в Донбассе», — рассказал Павел Рудяков.

На президентских выборах 2010 года за Виктора Ющенко отдали голоса лишь более 5% избирателей.

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Павел Рудяков: Если Зеленский не возьмет Украину под контроль, его сметут с еще большим позором, чем Ющенко © РИА Новости, Нина Зотина интервью с первым премьер-министром независимой Украины, нынешним первым замглавы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Витольдом Фокиным.

В интервью Фокин сообщил о необходимости всеобщей амнистии и предоставления особого статуса Донбассу, что и прописано в Минских соглашениях.

Слова политика вызвали взрыв негодования как в национал-патриотической части украинского общества, так и среди представителей украинской власти. Фокин попал на страницы скандального сайта «Миротворец».