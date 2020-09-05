Собеседник издания напомнил, что у Зеленского есть обязательства не только перед внешними силами, которые привели его к власти, но и перед своими избирателями.
«Поэтому либо он будет двигаться вперед, либо его сметут с еще большим позором, чем смели Ющенко. Но ситуация тупиковая, Украина оказалась уже в яме, заполненной нечистотами, и погружается в нее еще глубже. Только Мюнхгаузен мог вытянуть себя из болота за волосы, но Украина сама себя не вытянет. Ей нужна конструктивная помощь, начиная с конфликта в Донбассе», — рассказал Павел Рудяков.
На президентских выборах 2010 года за Виктора Ющенко отдали голоса лишь более 5% избирателей.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В субботу, 29 августа, украинское издание Страна.ua опубликовало интервью с первым премьер-министром независимой Украины, нынешним первым замглавы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Витольдом Фокиным.
В интервью Фокин сообщил о необходимости всеобщей амнистии и предоставления особого статуса Донбассу, что и прописано в Минских соглашениях.
Слова политика вызвали взрыв негодования как в национал-патриотической части украинского общества, так и среди представителей украинской власти. Фокин попал на страницы скандального сайта «Миротворец».