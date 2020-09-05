России необходимо налаживать контакты с белорусскими оппозиционными лидерами, максимально склоняя их к пророссийской позиции, а на Лукашенко оказать давление в вопросе либерализации внутренней политики, считает московский историк Аркадий Гольдин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«Разумеется, нужно налаживать контакты с оппозиционными лидерами, максимально склоняя их к пророссийской позиции. И — о чём говорили многие, и ваш покорнейший слуга в том числе, — всячески взращивать и поддерживать пророссийские силы и русское национальное движение в Белоруссии. Люди есть, но им нужна всемерная поддержка — организационная, финансовая, правовая», — сказал эксперт.

Аркадий Гольдин: Россия должна склонять лидеров белорусской оппозиции к пророссийскому курсу © vk.com, Аркадий Гольдин

«Даже если исходить из посыла "Лукашенко — сукин сын, но он наш сукин сын" (а в действительности — вовсе даже и не совсем наш), "своих сукиных детей" надо воспитывать и отучать от безобразного поведения, в том числе и хорошей поркой. А иначе всегда есть риск такого поворота событий, как на Кубе (свержение Батисты), в Никарагуа (свержение клана Сомосы) или в Южном Вьетнаме», — подчеркнул Гольдин.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.

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