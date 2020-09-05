Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова в случае необходимости направить в Белоруссию работников правоохранительных органов.
Эксперт отметил, что многие рассматривают заявление Путина как предупреждение Западу о недопустимости подталкивания протестующих к насильственным акциям и о том, что без России вопрос о власти в Белоруссии решаться не будет.
«Думаю, как минимум отчасти — это так. Возможно, это и предупреждение оппозиции: "майданного сценария" в Белоруссии Москва не намерена допустить», — отметил Гольдин.
При этом он предположил, что слова Путина вряд ли запугают оппозицию — пока силовики не введены в страну, будет оставаться вероятность того, что слова российского лидера — блеф.
Полный текст интервью можно прочесть здесь.
Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.
Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.
Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).