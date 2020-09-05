Заявление Путина о формировании «резерва из сотрудников правоохранительных органов» для помощи Белоруссии – это предупреждение и Западу, и оппозиции о том, что «майданного сценария» в Белоруссии не будет, считает московский историк Аркадий Гольдин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова в случае необходимости направить в Белоруссию работников правоохранительных органов.

Аркадий Гольдин: Россия должна склонять лидеров белорусской оппозиции к пророссийскому курсу © vk.com, Аркадий Гольдин

«Думаю, как минимум отчасти — это так. Возможно, это и предупреждение оппозиции: "майданного сценария" в Белоруссии Москва не намерена допустить», — отметил Гольдин.

При этом он предположил, что слова Путина вряд ли запугают оппозицию — пока силовики не введены в страну, будет оставаться вероятность того, что слова российского лидера — блеф.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.

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