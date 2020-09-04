Остановка строительства газопровода «Северный поток - 2» на два года может стать одним из ответов на отравление российского оппозиционера Алексея Навального, сказал представитель партии «Христианско-демократический союз» Фридрих Мерц в интервью немецкому изданию Bild 4 сентября

Мерц в партии нередко выступает против своей коллеги по партии, канцлера Германии Ангелы Меркель.

Кулеба рассказал, как Украина остановит «Северный поток-2» при помощи дела Навального © Facebook, Dmytro Kuleba | Facebook, Dmytro Kuleba | Перейти в фотобанк

Мерц сообщил, что до недавнего времени выступал за продолжение строительства трубопровода, несмотря на некоторые опасения.

По его словам, после отравления Навального Европа должна немедленно отреагировать и ввести мораторий на строительство «Северного потока — 2» на два года.

Правительство ФРГ 2 сентября выступило с заявлением, в котором утверждалось, что Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что РФ готова к всестороннему взаимодействию с Германией.

Песков также отметил, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву.

Он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику «Шарите».