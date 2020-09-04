Мерц в партии нередко выступает против своей коллеги по партии, канцлера Германии Ангелы Меркель.
Ранее она заявляла, что «Северный поток — 2» достроят, несмотря на угрозы США.
Мерц сообщил, что до недавнего времени выступал за продолжение строительства трубопровода, несмотря на некоторые опасения.
По его словам, после отравления Навального Европа должна немедленно отреагировать и ввести мораторий на строительство «Северного потока — 2» на два года.
Правительство ФРГ 2 сентября выступило с заявлением, в котором утверждалось, что Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что РФ готова к всестороннему взаимодействию с Германией.
Песков также отметил, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.
Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву.
Он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику «Шарите».