«Официальный сайт МВД по техническим причинам не работает. Мы не исключаем хакерскую атаку. Была также предпринята попытка внедрения вредоносных программ, блокирующих или вносящих изменения в работу ряда информационных ресурсов МВД», — сказано в публикации.
По ее словам, специалисты силового ведомства республики пытаются устранить выявленные проблемы.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. Митингующие считают победу Александра Лукашенко подтасованной, хотя по данным ЦИК он набрал более 80% голосов.
Сотни человек пострадали, в том числе правоохранители, тысячи были задержаны. Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд руб.).