Сайт Министерства внутренних дел Белоруссии вечером 4 сентября не работает, в ведомстве не исключают хакерскую атаку, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова в своем телеграм-канале

«Официальный сайт МВД по техническим причинам не работает. Мы не исключаем хакерскую атаку. Была также предпринята попытка внедрения вредоносных программ, блокирующих или вносящих изменения в работу ряда информационных ресурсов МВД», — сказано в публикации.

Лукашенко обвинил Украину в организации протестов в Белоруссии © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. Митингующие считают победу Александра Лукашенко подтасованной, хотя по данным ЦИК он набрал более 80% голосов.

Сотни человек пострадали, в том числе правоохранители, тысячи были задержаны. Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд руб.).