Белорусская оппозиция не будет выполнять свои обещания, что негативно скажется на имидже России, если она выступит в качестве посредника на переговорах противников Александра Лукашенко с официальным Минском. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический философ Антон Розенвайн

«С другой стороны, участие в переговорах позволит РФ прощупывать оппозицию, искать в ее рядах договороспособное "слабое" звено. Они (оппозиционеры) настолько люди из ниоткуда, что и подход к ним иначе не найти. Кроме Бабарико, конечно, которого скорее задвинут в ходе дележа сфер влияния, как при Ющенко задвинули Мороза, или перекрасят, как Тимошенко. Тут как с Минскими соглашениями по Донбассу — идея плохая, но альтернативы нет», — считает собеседник издания.

По его словам, оппозиция готова говорить все что угодно, чтобы втянуть Лукашенко в переговорный процесс, как в Украине вытянули Януковича, чтобы Лукашенко выполнял свою часть, а оппозиция, которая всегда может сослаться на невозможность контролировать майдан, нет.

«Россия, разумеется, будет дипломатично приветствовать готовность к диалогу. Но это не означает, что эти слова следует принимать всерьёз. Как и заявления еврочиновников о том, как Европе не нужна еще одна Украина», — добавил эксперт.

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Антон Розенвайн: Вероятность Третьей мировой из-за инспирирования НАТО переворота в Белоруссии высока © kp.ru Александру Лукашенко.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти.