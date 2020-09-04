«С другой стороны, участие в переговорах позволит РФ прощупывать оппозицию, искать в ее рядах договороспособное "слабое" звено. Они (оппозиционеры) настолько люди из ниоткуда, что и подход к ним иначе не найти. Кроме Бабарико, конечно, которого скорее задвинут в ходе дележа сфер влияния, как при Ющенко задвинули Мороза, или перекрасят, как Тимошенко. Тут как с Минскими соглашениями по Донбассу — идея плохая, но альтернативы нет», — считает собеседник издания.
По его словам, оппозиция готова говорить все что угодно, чтобы втянуть Лукашенко в переговорный процесс, как в Украине вытянули Януковича, чтобы Лукашенко выполнял свою часть, а оппозиция, которая всегда может сослаться на невозможность контролировать майдан, нет.
«Россия, разумеется, будет дипломатично приветствовать готовность к диалогу. Но это не означает, что эти слова следует принимать всерьёз. Как и заявления еврочиновников о том, как Европе не нужна еще одна Украина», — добавил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти.