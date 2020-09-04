Спецслужбы Украины демонстрируют видимость бурной деятельности, чтобы отрабатывать свой бюджет, именно поэтому в стране огромное количество уголовных преследований «за репост», рассказал изданию Украина.ру правозащитник Андрей Гожый

Муравицкого судят за критику Порошенко, которому также предъявлено подозрение — Гожый © Facebook, Андрей Гожый | Facebook, Андрей Гожый | Перейти в фотобанк

«У меня вопрос: не засудят ли и самого Зеленского за слова «Я ваш приговор»? Зеленский ведь тоже выступал против Порошенко. Всё это превращается в абсурд», — подытожил адвокат.

Правозащитник посоветовал всем тем, кого СБУ обвиняет в сепаратизме за репост, не подписывать признание, потому что власти изменятся, а клеймо судимости на человеке останется.

Также адвокат заявил, что Украину.ру «конечно же, в СБУ читают», чем правозащитник и воспользовался, обратившись к Службе безопасности с призывом воздержаться от воздействия на свою подзащитную Курамшину.

Почтальон Оксана Курамшина в 2019 году сделала репост на своей странице в соцсети записи, начинавшейся словами «Хватит быть рабами порошенко…», где содержался призыв поддержать Зеленского на выборах-2019. Фамилия экс-президента в публикации была написана с маленькой буквы.

Обвинение женщине предъявили в апреле 2020 года, тогда же ее вызвали на допрос, а дома провели обыск.

Полный текст интервью читайте здесь.