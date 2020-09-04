Видеоблогер Кристен Хэнби выложил в сеть видео розыгрыша своей девушки Джесмин, которую он тайком от нее покрасил в синий цвет. Зрители возмутились его поступком, пишет РИА Новости 4 сентября

В ролике показано, как молодой человек налил в ванную краситель для ткани. После девушка пролежала некоторое время в этой ванне, а когда вылезла из нее, начала кричать.

Она вышла завернутой в полотенце, и было видно, что все ее тело ниже шеи стало полностью синим. Хэнби посмеялся над подругой и назвал ее «самым злым смурфом в мире».

«Даже Кличко на его фоне выглядит умнее, вежливее, культурнее»: пранкер Вован рассказал о розыгрыше европейского политика © РИА Новости, Александр Полегенько | Перейти в фотобанк

«Это буквально могло убить ее. Недопустимо, чтобы краситель для ткани контактировал с гениталиями, глазами или ртом. Это крайне опасно. Ей нужно обратиться к врачу, поскольку это может серьезно навредить ее здоровью», — написал один из них.

«Что она ему сделала? Такие вещи обычно делаются в отместку за что-то, никто не устраивает таких розыгрышей просто так», — поинтересовался другой.

Впрочем, некоторые заступались за любителя розыгрышей.

«Я думаю, многие из девушек, осуждающих это видео, посмеялись бы, если бы такая участь постигла парня», — отметил один из комментаторов.