Чтобы победить в реалити-шоу, девушка устроилась на рыбную фабрику на Маврикии еще до прилета в страну, но оказалось, что работы нет.
Манько рассказала, что очень надеялась на этот заработок. Уйти с пустыми руками она не могла, поэтому решила найти марлина (крупную рыбу. — Ред.), выковырять ему глаз и продать за большие деньги.
Ведущая тайком пробралась на склад, нашла более-менее крупную рыбу и выковыряла ей глаз.
«Меня чуть не стошнило, я была вся в крови, порезалась. Еще и не смогла вырезать глаз ножом, боялась его повредить — пришлось выковыривать пальцами. А когда глаз начал вытекать, у меня вообще случилась истерика!» — рассказала Манько.
По ее словам, на выходе со склада ее заметил охранник и вызвал полицию. Телеведущей удалось сбежать.