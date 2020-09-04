Украинская ведущая Оля Манько из проекта «У кого больше?» угодила в непредвиденную ситуацию в Маврикии, где осталась без работы и денег. Об этом 4 сентября она рассказала в интервью «РБК-Украина»

Вернуть Донбасс через телевизор. Борьбу за деньги камуфлируют войной за умы © РИА Новости, Артём Коренюк | Перейти в фотобанк

Манько рассказала, что очень надеялась на этот заработок. Уйти с пустыми руками она не могла, поэтому решила найти марлина (крупную рыбу. — Ред.), выковырять ему глаз и продать за большие деньги.

Ведущая тайком пробралась на склад, нашла более-менее крупную рыбу и выковыряла ей глаз.

«Меня чуть не стошнило, я была вся в крови, порезалась. Еще и не смогла вырезать глаз ножом, боялась его повредить — пришлось выковыривать пальцами. А когда глаз начал вытекать, у меня вообще случилась истерика!» — рассказала Манько.

По ее словам, на выходе со склада ее заметил охранник и вызвал полицию. Телеведущей удалось сбежать.