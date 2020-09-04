Россия и не признанные на Украине ЛНР и ДНР требуют отмены местных украинских выборов на Донбассе и утверждают, что это залог исполнения Минских соглашений. У Кравчука противоположное мнение, он уверен, что для мира на Донбассе там нужны украинские выборы.
«Если бы они действительно хотели мира — я думаю, можно было бы договориться. Мы готовы. Мы показываем, что идем на уступки, дискуссии, обсуждение. Мы ищем пути решения. Но не может постановление Рады быть причиной блокировки всех возможных решений, которые открывают дорогу к миру. Давайте эту дорогу откроем, создадим предусловия к миру. Создадим условия, без которых выборы невозможны», — высказался Кравчук.
Политик также заявил, что правительство Украины делает все возможное, чтобы «двигаться вперед к миру».
При этом полпред России в ТКГ Борис Грызлов, комментируя ситуацию, отметил, что постановление Рады о выборах блокирует договоренности Контактной группы, нарушает резолюцию Совета безопасности ООН, противоречит Минским соглашениям (они предусматривают особый статус Донбасса).
Тогда, 19 августа, Леонид Кравчук обещал обратиться к Раде с письменной просьбой решить данный вопрос, но ситуация так и не сдвинулась с мертвой точки.