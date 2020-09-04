В связи с увеличением числа инфицированных COVID-19 Тернополь внесен в «красную зону» , и уже с понедельника, 7 сентября, в городе должны быть усилены карантинные меры, но этого не произойдет. Единственное, что изменится — появятся спецрейсы которые будут перевозить местных жителей при наличии справки с места работы.
«Мы сохраняем всю сеть транспорта, все транспортные средства будут ездить с табличками — "Спецрейс". Также мы не закрываем школы и садики, они и впредь будут работать в штатном режиме», — заявил мэр Тернополя Сергей Надал.
В интервью он также заявил, что не представляет себе как правоохранители собираются штрафовать детей, направляющихся в школу или обратно.
Сам Надал сейчас лечится от COVID-19, о его диагнозе стало известно 1 сентября.
Украина в очередной раз побила антирекорд: за 3 сентября зарегистрировано более 2700 новых случаев заражения, а общее число заболевших перевалило за 130 тысяч. На данный момент от вируса в стране скончалось свыше 2700 граждан, более 60 тысяч — выздоровели.
Больше всего новых заболевших в Киеве (319 чел.) и Харьковской области (371 чел.), а меньше всего — в Кировоградской (8 чел.), при этом общее число болеющих самое большое на Львовщине — свыше 15 тысяч человек.
Украина разделена на разные зоны по степени опасности распространения коронавируса. В «красную» зону включают регионы с самой высокой заболеваемостью COVID-19, соответственно, карантинные меры самые строгие: прекращает работу общественный транспорт, образовательные учреждения, общепит, торговые центры.
В «красную» зону на данный момент включены отдельные населенные пункты Ивано-Франковской, Одесской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областей.