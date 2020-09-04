По словам Цебрия, городская больница снабжена 14 койко-местами для больных с Covid-19. При этом в медицинское учреждение уже госпитализированы 18 человек. Медикам, по словам мэра, пришлось искать дополнительные возможности для размещения больных.
«Сейчас все принятые в Умани меры позволяют держать ситуацию под контролем и сохранять спокойствие у горожан», — подчеркнул Цебрий.
Он отметил, что все хасиды, которые прибыли в город, должны пройти тестирование на Covid-19 в частных клиниках Умани за свой счет.
Отмечается, что в контактной зоне с инфицированными находились 107 человек.