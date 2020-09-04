В пятницу, 4 сентября, Шевченковский районный суд Киева сформировал коллегию присяжных по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, дальнейшее заседание назначено на 28 сентября, передает УНН

Сегодняшнее заседание суда было посвящено отбору присяжных. Из семи кандидатов осталось пятеро, трое из них будут принимать непосредственное участие в заседаниях суда, их выберет специальная автоматизированная система. Оставшиеся двое будут в качестве запасных. Не знала, не читала, рассмеялась. Подозреваемая в убийстве Павла Шеремета рассказала об ошибках следствия © 112.ua/Диалог.ua

На сайте Шевченковского суда отмечается, что это дело будут рассматривать судьи Оксана Голуб и Марина Антонюк.

Обвиняемыми по делу проходят волонтер и врач Юлия Кузьменко, в прошлом боец Сил специальных операций, а ныне музыкант Андрей Антоненко, а также военная медсестра Яна Дугарь.

Журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва в автомобиле утром 20 июля 2016 года в центре Киева, на перекрестке улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого.

Организатором убийства следствие считает Антоненко. По словам главы МВД Украины Арсена Авакова, основным мотивом убийц Шеремета была дестабилизация ситуации в стране. В материалах дела также говорится, что Антоненко имеет ультранационалистические взгляды.