Сегодняшнее заседание суда было посвящено отбору присяжных. Из семи кандидатов осталось пятеро, трое из них будут принимать непосредственное участие в заседаниях суда, их выберет специальная автоматизированная система. Оставшиеся двое будут в качестве запасных.
На сайте Шевченковского суда отмечается, что это дело будут рассматривать судьи Оксана Голуб и Марина Антонюк.
Обвиняемыми по делу проходят волонтер и врач Юлия Кузьменко, в прошлом боец Сил специальных операций, а ныне музыкант Андрей Антоненко, а также военная медсестра Яна Дугарь.
Журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва в автомобиле утром 20 июля 2016 года в центре Киева, на перекрестке улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого.
Организатором убийства следствие считает Антоненко. По словам главы МВД Украины Арсена Авакова, основным мотивом убийц Шеремета была дестабилизация ситуации в стране. В материалах дела также говорится, что Антоненко имеет ультранационалистические взгляды.