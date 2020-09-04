«Какая-то курьёзная ситуация произошла только что в Раде… Во фракции ОПЗЖ, в полном составе проголосовавшей "против", вдруг отдала свой голос "за" Наталья Королевская. Поднялся скандал. Начали выяснять — оказалось, её карточкой воспользовался "автомайдановец" Александр Мариковский, входящий во фракцию "Слуги народа"», — написал Шарий.
Сообщается, что Мариковский в свое оправдание заявил, что это произошло случайно. Голос Королевской пообещали аннулировать. При этом закон так и не удалось принять, даже с учетом голоса оппозиционерки, он набрал 223 голоса в поддержку из 226 необходимых.