Депутат от «Слуги народа» Александр Мариковский проголосовал за принятие проекта закона о выходе из Соглашения о сотрудничестве государств в рамках СНГ, воспользовавшись карточкой для голосования депутата от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Натальи Королевской. Об этом 4 сентября сообщил Анатолий Шарий в Telegram

Депутаты Рады заблокировали выход Украины из очередного договора в рамках СНГ © пресс-служба президента Украины Сообщается, что Мариковский в свое оправдание заявил, что это произошло случайно. Голос Королевской пообещали аннулировать. При этом закон так и не удалось принять, даже с учетом голоса оппозиционерки, он набрал 223 голоса в поддержку из 226 необходимых.