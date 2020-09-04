«Безусловно, эти заявления (Лукашенко — ред.) создают крайне негативный фон для наших отношений. Просто потому, что они абсолютно не соответствуют действительности…Что касается заявлений, когда я говорил о жестких действиях, мы будем жесткими действиями реагировать на действия Беларуси, а не на слова Беларуси», — отметил он.
По словам министра, «на каждую риторику будет словесный ответ, а на каждое действие будет уже ответное действие».
Кулеба отметил, что Украина подходит к белорусскому кризису исключительно с точки зрения своих национальных интересов, в частности, национальной безопасности, защиты граждан Украины на территории Белоруссии и защиты украинских экономических интересов.