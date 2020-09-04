Киев будет реагировать жесткими действиями на действия Белоруссии, а не на ее слова. Об этом 4 сентября заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге, который транслировался в Facebook

Кулеба рассказал, как Украина остановит «Северный поток-2» при помощи дела Навального © Facebook, Dmytro Kuleba | Facebook, Dmytro Kuleba | Перейти в фотобанк

По словам министра, «на каждую риторику будет словесный ответ, а на каждое действие будет уже ответное действие».

Кулеба отметил, что Украина подходит к белорусскому кризису исключительно с точки зрения своих национальных интересов, в частности, национальной безопасности, защиты граждан Украины на территории Белоруссии и защиты украинских экономических интересов.