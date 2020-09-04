Полиция заявила о задержании подозреваемого в убийстве 66-летней гардеробщицы Верховной Рады Антонины Шпир, тело которой в июле 2019 года обнаружили на кукурузном поле под Киевом. Об этом 4 сентября на брифинге, который транслировали украинские телеканалы, рассказал начальник полиции Киевской области Андрей Небытов

Труп бывшего в морозилке. Украинская писательница раскрыла секрет защиты от маньяка © CC0, Pixabay

По данным правоохранителей, подозреваемый, уроженец Житомирской области, уже был судим пять раз. Последний раз он попал за решетку в 2001 году после совершения грабежа. Сейчас его подозревают в целой серии преступлений. На данный момент доказаны пять фактов его насильственных действий в отношении женщин.

Злоумышленнику уже сообщили о подозрении в разбое, убийстве и изнасиловании. Однако в полиции считают, что пострадавших от его рук может быть гораздо больше.