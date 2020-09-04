По его словам, в убийстве женщины подозревают 53-летнего грабителя-рецидивиста. Злоумышленник увидел женщину, которая шла на остановку маршрутного такси. Он напал на нее сзади, ограбил, а затем затащил на кукурузное поле, после чего задушил из-за того, что женщина стала кричать.
По данным правоохранителей, подозреваемый, уроженец Житомирской области, уже был судим пять раз. Последний раз он попал за решетку в 2001 году после совершения грабежа. Сейчас его подозревают в целой серии преступлений. На данный момент доказаны пять фактов его насильственных действий в отношении женщин.
Злоумышленнику уже сообщили о подозрении в разбое, убийстве и изнасиловании. Однако в полиции считают, что пострадавших от его рук может быть гораздо больше.