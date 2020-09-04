Шевченковский районный суд Киева 4 сентября начал процесс отбора пяти присяжных для рассмотрения дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Прямую трансляцию из зала суда вело интернет-издание «Страна»

На этом заседании отбирали присяжных. В зал суда явились семеро кандидатов, каждого из которых заслушали стороны защиты и обвинения. В результате отбора должно остаться 5 присяжных, три основных и два запасных.

В дальнейшем процессе присяжные должны присоединиться к осуществлению правосудия для фигурантов дела об убийстве Шеремета — Юлии Кузьменко, Андрея Антоненко и Яны Дугарь.

Не знала, не читала, рассмеялась. Подозреваемая в убийстве Павла Шеремета рассказала об ошибках следствия © 112.ua/Диалог.ua Оксана Голуб и Марина Антонюк.

Подготовительное заседание по этому делу проходило с участием судей Голуб, Антонюк и Евгения Сидорова.

Журналист Павел Шеремет погиб результате взрыва в автомобиле утром 20 июля 2016 года в центре Киева, на перекрестке улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого.

Он находился за рулем машины, принадлежащей руководителю издания «Украинская правда» Алене Притуле, его гражданской жене.

Событие было резонансным. На место взрыва прибыли не только рядовые сотрудники МВД, но и их начальство. Дело под личный контроль взял президент Украины Петр Порошенко. Он же присутствовал позже на церемонии прощания с журналистом.

Глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе назвала поимку виновных в убийстве делом чести для правоохранительных органов.

Однако следствие шло ни шатко, ни валко — например, для того, чтобы выяснить, что для взрыва была использована противопехотная мина МОН-50, следственной группе потребовалось целых семь месяцев.

А уже в сентябре того же года Главное следственное управления Нацполиции засекретило все судебные решения по делу об убийстве Шеремета.

Подвижки в расследовании произошли лишь после смены президента Украины. При новом главе государства — Владимире Зеленском — наконец были названы подозреваемые в убийстве журналиста.

12 декабря 2019 года МВД сообщило о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета. Организатором убийства назвали Aндрея Антоненко — бывшего бойца Сил специальных операций, известного также как музыкант под псевдонимом Riffmaster.

Исполнителем убийства назвали волонтера и врача Юлию Кузьменко. Также, по мнению следствия, к преступлению были причастны военная медсестра Яна Дугарь, которая проводила разведку и слежку, и супруги Владислав и Инна Грищенко.

Кому нужны убийцы Павла Шеремета © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Досудебным следствием установлено, что Антоненко, увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы, стремясь сделать свои взгляды объектом внимания общественности, пребывая на территории проведения АТО, из числа волонтеров и лиц, прошедших военную подготовку в составе добровольческих батальонов <…> решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Шеремета Павла Григорьевича», — говорилось в тексте подозрения Антоненко.

Между тем в мае 2017-го журналисты проекта «Слідство. Інфо» выяснили, что в ночь накануне теракта, у дома, где жили журналист и его гражданская супруга, находились две подозрительные машины — красный «Мерседес» и серая «Шкода». Владельцем последней оказался сотрудник Службы безопасности Украины Игорь Устименко.

Депутат Верховной Рады Илья Кива заявил, что, по его информации, трое из задержанных, а затем и арестованных, во времена Порошенко были внештатными сотрудниками СБУ.

По данным украинского медиаэксперта и политика Анатолия Шария агентами СБУ были четверо из задержанных.