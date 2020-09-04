Он отметил, что политическая сила, которую он представляет, имеет целью представить альтернативу «олигархическим партиям и врагам» Украины.
«Мы видим, что к власти в Киеве рвется абсолютно ФСБшный проект Пальчевский, который мимикрирует под патриотизм», — заявил Тарасенко.
Также лидер «Правого сектора» назвал в числе «откровенных врагов» Украины «Оппозиционную платформу — За жизнь» и Партию Шария.
Кроме этого Тарасенко подчеркнул, что «Правый сектор» хочет стать альтернативой силам, которые в течение десятилетий занимаются «столичным дерибаном».
Также по его словам, члены «Правого сектора» будут баллотироваться в Тернопольской, Львовской, Сумской и Полтавской областях.
*Деятельность организации запрещена в РФ