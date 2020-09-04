Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что ситуация в столице Украины ухудшается, поскольку за прошедшие сутки у 319 жителей города обнаружили коронавирус, а 8 больных скончались. Об этом 4 сентября он заявил на брифинге, который транслировался в Facebook

«Ситуация ухудшается. За минувшие сутки — плюс 319 больных! Умерли 8 человек. Всего коронавирус унес жизни 230 киевлян. И в течение последней недели количество летальных случаев не уменьшается. А подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 14 477», — заявил он. После COVID-19 на Украину надвигается опасный вирус «Гонконг» © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Среди заболевших за минувшие сутки 166 женщин и 153 мужчины. Из них — 17 медиков. Кличко отметил, что ситуация с заболеванием врачей также ухудшается.

Выздоровели за минувшие сутки 63 киевлянина.

Всего от коронавируса выздоровели 4616 жителей столицы.