«Я верю, что наш президент порядочный и честный человек. Однако я категорически не согласен с его кадровым решением по нашему городу. Наверное, есть веские причины, по которым наш родной город собираются передать под контроль крупной корпорации. Но я не хочу быть к этому причастен и поэтому принял единственно верное для себя решение — не баллотироваться в депутаты городского совета от партии «Слуга народа», — написал он.
Как передает Depo.Днепр, владелец сети супермаркетов развесил билборды по городу, но теперь не пойдет на выборы, поскольку не поддерживает решение выдвинуть на пост мэра Дмитрия Шевчика.