Известный в Кривом Роге бизнесмен Павел Сухоцкий заявил, что не согласен с решением Владимира Зеленского по кадровым решениям на выборах мэра, поэтому передумал баллотироваться в депутаты от президентской партии «Слуга народа». Об этом 4 сентября он написал в Facebook

«Я верю, что наш президент порядочный и честный человек. Однако я категорически не согласен с его кадровым решением по нашему городу. Наверное, есть веские причины, по которым наш родной город собираются передать под контроль крупной корпорации. Но я не хочу быть к этому причастен и поэтому принял единственно верное для себя решение — не баллотироваться в депутаты городского совета от партии «Слуга народа», — написал он.