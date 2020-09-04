Депутаты Верховной Рады могут отправить в отставку правительство Дениса Шмыгаля, чтобы под видом решения проблем с экономикой и энергетикой сместить министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом 4 сентября сообщает «Апостроф» со ссылкой на источник в парламенте

Личная дивизия министра МВД Украины. Как Аваков вооружает друзей и знакомых пулеметами, автоматами и пистолетами © avakov.com/Yulia Babych Отмечается, что иначе Авакова убрать не получается, поскольку согласно закону «О Кабинете министров» Рада может уволить министра по трем причинам: по собственному желанию, представлению президента либо премьер-министра. Представления, судя по всему, не будет: на Банковой не уверены, что в Раде найдется 226 голосов за отставку министра, который переживает уже четвертого премьера при двух президентах. К тому же, им явно не нужен открытый конфликт с главой МВД.