«В Офисе президента с самого начала президентства Зеленского хотели его убрать. Не получалось. Сейчас Андрей Ермак поставил задачу во что бы то ни стало решить этот вопрос. Ради этого готовы пустить "под нож" все правительство», — рассказал источник.
Отмечается, что иначе Авакова убрать не получается, поскольку согласно закону «О Кабинете министров» Рада может уволить министра по трем причинам: по собственному желанию, представлению президента либо премьер-министра.
Представления, судя по всему, не будет: на Банковой не уверены, что в Раде найдется 226 голосов за отставку министра, который переживает уже четвертого премьера при двух президентах. К тому же, им явно не нужен открытый конфликт с главой МВД.