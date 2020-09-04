Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, почему правительство не рассмотрело проект указа Владимира Зеленского о назначении его отцу пожизненной стипендии. Об этом 3 сентября он сообщил в Facebook

По его словам, правительство отложило для пополнения списков проект указа президента, в котором пожизненная стипендия назначается отцу президента Владимира Зеленского Александру. Зеленский попытался назначить своему отцу пожизненную стипендию, но не получилось © пресс-служба президента Украины

«Хочу прояснить позицию правительства во избежание спекуляций. В среду, 2 сентября, проект о назначении пожизненных стипендий педагогам был отозван для дополнения списков претендентов. Призываем трудовые коллективы высших учебных заведений в течение двух следующих недель подать списки кандидатов на государственные стипендии, чтобы правительство приняло решение до 1 октября — Дня работника образования», — написал Шмыгаль.

Зеленский-старший возглавляет в криворожском университете кафедру информатики и прикладного программного обеспечения.