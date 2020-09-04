Украинские депутаты блокировали трибуну Верховной Рады Украины флагами, которые стали символом протеста в Белоруссии, трансляцию заседания 4 сентября вел парламентский телеканал

Депутат Алексей Гончаренко считает, что братья-белорусы, выходящие на уличные акции, так же как и когда-то украинцы, идут правильной дорогой, «дорогой в направлении свободы».

«Мы верим, что в ближайшее время над парламентом Беларуси поднимется бело-красно-белый флаг. Сябры, Украина с вами. Сегодня вы боретесь не просто за демократию и свободу Беларуси, но и за свободу существования вашей страны. Диктатор Лукашенко сливает Белоруссию Путину», — сказал он.

К его словам присоединились депутаты из разных партий. Глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько высказала мысль, что поддержать белорусский народ, защищающий свою свободу, должны все депутаты, независимо от партийной и фракционной принадлежности. Сама Ясько — депутат от правящей партии «Слуга народа».

За несколько дней до этого депутаты от «Оппозиционной платформы — За жизнь» вывесили в Раде красно-зеленый государственный флаг Белоруссии, поддержав нынешние власти республики. Сегодня они также вывесили этот флаг, однако он так и остался единственным.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что протесты в его стране управляются извне, в том числе и из Украины. В украинском МИДе эту информацию опровергли и заявили, что готовы принять в отношении Белоруссии жесткие меры, если Минск продолжит «недружественные действия».

Бело-красно-белый флаг был государственным флагом Белорусской Народной Республики с 1918 по 1919 год, в 1991-м стал государственным для Республики Беларусь, а через 4 года уступил место нынешнему красно-зеленому флагу.

В период Великой Отечественной войны бело-красно-белое полотно стало использоваться белорусскими националистами, сотрудничавшими с немцами.