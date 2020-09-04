Массовые протесты в Белоруссии не угрожают власти Лукашенко – он удержится, но его рейтинг уже нельзя будет поднять, считает московский историк Александр Гольдин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«Как я уже говорил в предыдущем интервью, дело идёт к тому, что Лукашенко удержится. Был момент, очень краткий, когда оппозиция завладела инициативой, но очень быстро её упустила. Сейчас инициатива перешла к Лукашенко. Массовые митинги не угрожают его власти. Их массовость будет постепенно снижаться. Форсировать события переходом к захвату административных зданий оппозиция явно не готова. Об общенациональной забастовке, похоже, можно забыть. Взаимное отчуждение власти и общества в Белоруссии будет нарастать», — сказал эксперт.

Аркадий Гольдин: Россия должна склонять лидеров белорусской оппозиции к пророссийскому курсу © vk.com, Аркадий Гольдин

«Массовые акции протеста будут продолжаться, оппозиция будет консолидироваться, обрастать организационными структурами. Российская Федерация, скорее всего, постарается использовать ситуацию, чтобы "привязать" Лукашенко к себе. Насколько эффективно удастся это сделать — вопрос интересный. Но в любом случае в перспективе маячит 2025 год — очередные президентские выборы и неминуемый (если Лукашенко останется) новый кризис, скорее всего, более мощный, чем нынешний», — добавил Гольдин.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

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