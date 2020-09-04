Во Львове контролер трамвая во время конфликта угрожал применить оружие против пассажира с инвалидностью. Об этом 4 сентября сообщили очевидцы в группе общественной организации «Варта 1» в Facebook

Случай произошел на ул. Степана Бандеры. Пьяный сотрудник СБУ со стрельбой развлекался в Харьковской области, есть раненый © РИА Новости, Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк

«Там же были представлены фотографии с места событий. Как вы думаете, безопасно ли ездить в городском транспорте? Контролер с незарегистрированным оружием напал на человека с инвалидностью. Ждем следственно-оперативную группу, надеемся, полиция будет действовать по закону», — написал Игорь Молодой.

В одном из комментариев женщина отметила, что тот же контролер недавно насильно вывел ее из вагона за то, что она вступилась за школьника. Также отмечается, что был случай, когда другой контролер распылил в транспорте газовый баллончик.