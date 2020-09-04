Случай произошел на ул. Степана Бандеры.
«Там же были представлены фотографии с места событий. Как вы думаете, безопасно ли ездить в городском транспорте? Контролер с незарегистрированным оружием напал на человека с инвалидностью. Ждем следственно-оперативную группу, надеемся, полиция будет действовать по закону», — написал Игорь Молодой.
В одном из комментариев женщина отметила, что тот же контролер недавно насильно вывел ее из вагона за то, что она вступилась за школьника. Также отмечается, что был случай, когда другой контролер распылил в транспорте газовый баллончик.