Старший консультант-эксперт Службы безопасности Украины (СБУ) в состоянии алкогольного опьянения стрелял резиновыми пулями в развлекательном заведении в Харьковской области и ранил мужчину. Об этом 4 сентября сообщает Государственное бюро расследований (ГБР) на своем сайте

Агент влияния и подрывник нацбезопасности. СБУ в Херсоне схватила учительницу русского языка © Павел Волков

Персонал заведения вызвал полицию, которая передала дело ГБР. В помещении развлекательного заведения правоохранители изъяли пистолет, два магазина, 13 патронов с резиновой пулей и три гильзы от патрона.

Правоохранители начали расследование по факту хулиганства с применением огнестрельного оружия. Виновнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.