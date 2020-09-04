«Нетрезвый старший консультант-эксперт СБУ утром 2 сентября, находясь в развлекательном заведении, несколько раз выстрелил из пистолета ПМ-Т. В результате инцидента 30-летний мужчина получил ранения», — говорится в сообщении.
Персонал заведения вызвал полицию, которая передала дело ГБР. В помещении развлекательного заведения правоохранители изъяли пистолет, два магазина, 13 патронов с резиновой пулей и три гильзы от патрона.
Правоохранители начали расследование по факту хулиганства с применением огнестрельного оружия. Виновнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.