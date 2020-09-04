«На мой взгляд, России нужно приступать к тщательной подготовке транзита власти. Александр Лукашенко свои позитивные возможности, какие у него были, исчерпал — он давно "забронзовел" и превратился в такого диктатора латиноамериканского образца, чья популярность будет снижаться», — сказал эксперт.
Ставить на сохранение режима Лукашенко, по мнению Гольдина, в долгосрочной перспективе не следует.
«России, раз уж вариант с немедленной заменой Лукашенко отвергнут, следует исходить из того, что этот президентский срок для него — последний (и это — максимум, а ещё лучше — досрочный уход)», — добавил историк.
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