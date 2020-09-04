Сайт Министерства внутренних дел Белоруссии взломали хакеры и добавили в список разыскиваемых президента страны Александра Лукашенко и министра внутренних дел Юрия Караева, сообщили сайты «Наша нива» и «Белсат» 4 сентября

В описании к записи неизвестные уточнили, что Лукашенко и Караев обвиняются в «военных преступлениях против белорусского народа», а президент еще и в «узурпации власти».

Вскоре после появления публикации сайт МВД перестал работать.

Аналогичная хакерская атака на лидера Белоруссии произошла в четверг, 3 сентября. На главной странице сайта Управления делами президента появился бело-красно-белый флаг оппозиции и фото главы ведомства Виктора Шеймана в головном уборе Верки Сердючки.

Ранее Александр Лукашенко был внесен в базу сайта «Миротворец» на Украине за отказ выдать российских граждан, которых официальный Киев подозревает в преступлениях в Донбассе.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. Митингующие считают победу Александра Лукашенко подтасованной.

В отношении участников беспорядков применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Сотни человек пострадали, тысячи были задержаны. Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).