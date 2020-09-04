Предыдущий рекорд суточного прироста на Украине был побит 1 сентября, тогда за день подтвердили почти 2,5 тысячи новых случаев инфицирования.
На данный момент от вируса в стране скончались свыше 2700 граждан, более 60 тысяч выздоровели.
Большего всего новых заболевших в Киеве (319) и Харьковской области (371), а меньше всего — в Кировоградской (8), при этом общее число болеющих самое большое на Львовщине — более 15 тысяч.
В мире коронавирусом уже болеет более 26 миллионов человек, 868 тысяч умерли. На данный момент Украина занимает 25-е место по числу инфицированных.
Украина разделена на разные зоны по степени опасности распространения коронавируса. В «красную» зону включают регионы с самой высокой заболеваемостью COVID-19, соответственно, карантинные меры самые строгие: прекращает работу общественный транспорт, образовательные учреждения, общепит, торговые центры.
На данный момент в «красную» зону включены отдельные населенные пункты Ивано-Франковской, Одесской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областей.
Украина запретила въезд на свою территорию иностранцам, за исключением отдельных категорий.