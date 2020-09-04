На Украине рекордный суточный прирост зараженных коронавирусом - более 2700 человек, общее число заболевших впервые перевалило за 130 тысяч, сообщает Совет национальной безопасности и обороны 4 сентября

Предыдущий рекорд суточного прироста на Украине был побит 1 сентября, тогда за день подтвердили почти 2,5 тысячи новых случаев инфицирования.

На данный момент от вируса в стране скончались свыше 2700 граждан, более 60 тысяч выздоровели.

Большего всего новых заболевших в Киеве (319) и Харьковской области (371), а меньше всего — в Кировоградской (8), при этом общее число болеющих самое большое на Львовщине — более 15 тысяч.

В мире коронавирусом уже болеет более 26 миллионов человек, 868 тысяч умерли. На данный момент Украина занимает 25-е место по числу инфицированных.

Главврачи заставляют персонал скрывать инфицирование коронавирусом — Зеленский © пресс-служба президента Украины

На данный момент в «красную» зону включены отдельные населенные пункты Ивано-Франковской, Одесской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областей.

Украина запретила въезд на свою территорию иностранцам, за исключением отдельных категорий.