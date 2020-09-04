Корпорация Google запустила программу Growth Academy («Академия роста»), которая нацелена на поддержку разработчиков мобильных приложений из Украины и Белоруссии, а отдельным стартапам будут оказывать поддержку на постоянной основе. Об этом пишет портал Vesti.ua 4 сентября

Программа «Академия роста» предлагает украинцам и белорусам пройти мастер-классы по развитию бизнеса, которые состоятся с сентября по декабрь 2020 года. Учебный курс включает в себя три темы: развитие бизнеса, его рост и монетизация.

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Обучение будет проходить на английском языке. Представители Google обещают, что десяток самых лучших проектов будут поддерживать на постоянной основе.

Среди приложений компании Google есть программы, позволяющие создавать мультфильмы, следить за контентом, который смотрят в сети дети, учиться, готовить и путешествовать. Однако в последнее время в адрес корпорации неоднократно звучала критика, что Google использует свои возможности для незаконного отслеживания местоположения пользователей.