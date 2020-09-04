Программа «Академия роста» предлагает украинцам и белорусам пройти мастер-классы по развитию бизнеса, которые состоятся с сентября по декабрь 2020 года. Учебный курс включает в себя три темы: развитие бизнеса, его рост и монетизация.
Условия участия предполагают, что у стартаперов уже должен быть готовый проект мобильного приложения и оно должно быть не игровым.
Обучение будет проходить на английском языке. Представители Google обещают, что десяток самых лучших проектов будут поддерживать на постоянной основе.
Среди приложений компании Google есть программы, позволяющие создавать мультфильмы, следить за контентом, который смотрят в сети дети, учиться, готовить и путешествовать. Однако в последнее время в адрес корпорации неоднократно звучала критика, что Google использует свои возможности для незаконного отслеживания местоположения пользователей.