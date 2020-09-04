Внешний вид президента Украины Владимира Зеленского на дипломатических встречах не соответствует рамкам дипломатического этикета, уверена эксперт по дипломатическому протоколу, президент Etiquette School Наталья Адаменко. Об этом она на днях рассказала в беседе с радио «Эхо Киева»

По словам Адаменко, мелочей в дипломатическом протоколе не существует, все нормы международного общения прописаны и им необходимо следовать.

«Сегодня некоторые моменты (…) упрощаются в протоколе и этикете. Но не надо подменять понятия "свобода" и "демократия" хамством и бескультурьем — это абсолютно разные вещи», — отметила эксперт.

Оттенок имеет значение: нарушила ли Елена Зеленская дипломатический протокол Японии? © REUTERS, Carl Court/Pool | REUTERS, Carl Court/Pool | Перейти в фотобанк

По словам эксперта, это не соответствовало уровню встречи. Она также отметила, что экс-президент США Барак Обама также надевал рубашки с закатанными рукавами, однако только белые и только на встречи с подчиненными.

Также Адаменко напомнила о внешнем виде Зеленского на встрече с представителями Японии.

«Как можно было прийти на встречу с японскими дипломатами в джинсах и бейсболках? Это же японцы, они еще недавно научились за руку здороваться с европейскими политиками, а тут такой шок», — сказала она.

Ранее супругу президента Елену Зеленскую раскритиковали за платье желтого цвета, которое она надела на прием к императору Японии. При этом в посольстве Японии отметили, что первая леди выглядела приемлемо.